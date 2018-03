Berlin's Renate Announces March Lineups

Berlin's Wilde Renate has announced its March lineups and new resident DJ, Alison Swing.

This month, Renate will invite London's Ransom Note crew and Vilnius' Opium club for showcases, with queer party Trash Era celebrating its three-year anniversary. The huge list of artists set to play this month include Christopher Rau, Diego Krause, Alison Swing, DJ W!LD, Kalabrese, Eddie C, Francis Inferno Orchestra, and many more.

The full lineup and dates can be found below.

Friday March 2 — 23:55

RENATES HEIMKINDER

FLORIAN KRUSE

YOIKOL

NÖLE

CHRISTIAN RÜTZ - live

RAUL ALVAREZ

HOLDEN SINCLAIR

HITPARADEN HELGA

SWAM:THING

JACK JENSON

Saturday March 3 — 23:55

OBEN UNTEN ÜBERALL

YALEESA HALL

SERENA BUTLER

D. TIFFANY

MIAJICA

MUSK

SEBASTIAN VOIGT

PEAK & SWIFT

IKA DUCHNA

PIERRE ESTIENNE

Friday March 9 — 23:55

DER WILDE FREITAG

KALABRESE

DASHA REDKINA

DJ W!LD

EDDIE C

KAAN DÜZARAT

DADA DISCO

DINAMITE

SABINE HOFFMANN

GIZZIE THE FOX

Saturday March 10 — 23:55

PRETTY/UGLY

JONNY ROCK

SIMON HAYDO

BENJAMIN FRÖHLICH

MEHMET ASLAN

ALISON SWING

MAURO FEOLA

BUDINO

SHINGO SUWA

THE SWIFT

KIERAN BEHAN

SIOBHAN

Thursday March 15 — 22:00

BORDEL DES ARTS

DAVID DORAD

REY & KJAVIK

FOOLIK

ELLIVER

SOKOOL

MARCEL FREIGEIST

MARVIN HEY

MIKE BOOK

DANIEL JAEGER

SAM SHURE

STEFAN HELMKE

ANDREAS RAUSCHER

CHRIS KNIPP

SLURM MCKENZIE

C-MORE

Friday March 16 — 23:55

RANSOM NOTE: DANCE MUSIC FROM PLANET EARTH

FRANCIS INFERNO ORCHESTRA

FANTASTIC TWINS

BODYHAMMER

BAWRUT

C.A.R. & HARRY JAMES

WOLF MUSIC

KRYSKO & GREG LORD

ALLY TROPICAL

BEN START

CARNE

Saturday March 17 — 23:55

TOKYO REDLIGHT

VAKULA

NEU VERBOTEN

LUIGI DI VENERE

ANRI

NYN

GARO

SEVEN SISTERS

+ more tba

Friday March 23 — 21:00

TRASHERA 3D | ANNIVERSARY

LIPSTICK TRASH

OLIVER DEUTSCHMANN

AEREA NEGROT + OTTO HERNANDEZ (LIVE)

BENDIK GISKE + FKA LEGZ + AMUND ULVESTAD

LAURA DE VASCONCELOS

FLIRREN

ASWAD DJ

NOTHING IS REAL

AVAEN

MAURO FEOLA

AEREA NEGROT

BECK

SUERTE

138

DONNA TELLOS

DEEPNEUE

Saturday March 24 — 23:55

OPIUM OF THE PEOPLE

CHRISTOPHER RAU

AUTARKIC

KRIS BAHA

LIPELIS

V

DREEMS & VON PARTY

ANJA ZAUBE

CLICKLOUNGE

SIAUBAS

ODOPT

SADO OPERA`S LOVE RADIO

Thursday March 29 — 23:00

THE HOUSE OF RED DOORS

THE PANACEA

ACID WASHED

LA FRAICHEUR

HOMEBOY

BEANER

SCIARADA

DR LOBSTER

+ more tba

Friday March 30 — 23:55

BANANE

DIEGO KRAUSE

OKAIN

PAWAS

SEBASTIAN FIEGEN

JOHANNES TON

NIJU

ADAM AALIAS

CYRANOTAURUS CORTEX

CLAUS FUSSEK

LUCAS HULAN

Saturday March 31 — 23:55

OBEN UNTEN ÜBERALL

DIMITRI VEIMAR

HENRIK BERGQVIST

MARCELLO GIORDANI

NATASCHA KANN

MORALEZ

FRANZ SCALA

TOBIAS GULLBERG

GIZZIE THE FOX