Berlin's Renate Locks in February Lineups

Berlin party place Wilde Renate has confirmed its February lineups.

This month features some strong names with Ata, DJ Haus, DJ Sports, DJ Central, Jeff Rushin, and many more all set to play. A full lineup can be viewed below, with more information available here.

Friday, February 2—23.55

JEFF RUSHIN

COUNTER MOVEMENT

NOSTIQUE

RVMON

WIPPE&SCHAUKL

JOSH ÜBERWASSER

DREA

JACK JENSON

SWAM:THING

Saturday, February 3—23.55

ATA

CLANDESTINO

PERM

ÁLVARO CABANA

ALEKSA ALASKA

22ROCKETS

THE SWIFT

CYRANOTAURUS CORTEX

XEN

FRITZ FOR FUNK

Friday, February 9—23.55

JOEY ANDERSON

A MADE UP SOUND

CLARA 3000 /// kill the dj

CLEVELAND

DJ HAUS

LOUISE CHEN

SUZANNE KRAFT

LUVTHANG DJS

Saturday, February 10—23.55

KORNÉL KOVÁCS

SLEAZY MCQUEEN

TCB

DJ LABUD

SEBASTIAN VOIGT

LONGHAIR

OLIVER ACHATZ

PEAK

JONNY NYN

Thursday, February 15—23.55

MIRA

HANNE & LORE

STEREO EXPRESS

JAKE THE RAPPER

PAULI POCKET

CLICK | CLICK

MIKE BOOK

SOKOOL

TONY CASANOVA

JOSHUA JESSE

DAMIAN THORN

+ many more

Friday, February 16—23.55

CREDIT 00

DE DUPE

DONALD DUST

FRANZ SCALA

HENNESSY

HYLKE

INTERGALACTIC GARY

NINYE BUN

ODESSA

REY COLINO

SIERK ZEE

Saturday, February 17—23.55

DJ STEAW

ROBERTO CLEMENTI

RED RACK'EM

JAY SHEPHEARD

PEAK

CHARLIE SMOOTH

ALEK S

REBAR

MAI HIROKAWA B2B TONI DEXTOR

ZOLA

ARNO LEMONS

Friday, February 23—23.55

BAIKAL

LOVE OVER ENTROPY - live

MATHIAS SCHOBER

DJ KAOS

ALISON SWING

MICHAL ZIETARA

SADO OPERA'S LOVE RADIO

Saturday, February 24—23.55

DJ ASSAULT

DJ CENTRAL

DJ SPORTS

SOLID BLAKE

GHOST CULTURE

MARLON HOFFSTADT

LOKIER

UTA

NATUREBOY GOLD

PHILIPP SCHULTHEIS