Berlin's Renate Locks in February Lineups

Berlin party place Wilde Renate has confirmed its February lineups.
This month features some strong names with Ata, DJ Haus, DJ Sports, DJ Central, Jeff Rushin, and many more all set to play. A full lineup can be viewed below, with more information available here.
Friday, February 2—23.55
JEFF RUSHIN
COUNTER MOVEMENT
NOSTIQUE
RVMON
WIPPE&SCHAUKL
JOSH ÜBERWASSER
DREA
JACK JENSON
SWAM:THING
Saturday, February 3—23.55
ATA
CLANDESTINO
PERM
ÁLVARO CABANA
ALEKSA ALASKA
22ROCKETS
THE SWIFT
CYRANOTAURUS CORTEX
XEN
FRITZ FOR FUNK
Friday, February 9—23.55
JOEY ANDERSON
A MADE UP SOUND
CLARA 3000 /// kill the dj
CLEVELAND
DJ HAUS
LOUISE CHEN
SUZANNE KRAFT
LUVTHANG DJS
Saturday, February 10—23.55
KORNÉL KOVÁCS
SLEAZY MCQUEEN
TCB
DJ LABUD
SEBASTIAN VOIGT
LONGHAIR
OLIVER ACHATZ
PEAK
JONNY NYN
Thursday, February 15—23.55
MIRA
HANNE & LORE
STEREO EXPRESS
JAKE THE RAPPER
PAULI POCKET
CLICK | CLICK
MIKE BOOK
SOKOOL
TONY CASANOVA
JOSHUA JESSE
DAMIAN THORN
+ many more
Friday, February 16—23.55
CREDIT 00
DE DUPE
DONALD DUST
FRANZ SCALA
HENNESSY
HYLKE
INTERGALACTIC GARY
NINYE BUN
ODESSA
REY COLINO
SIERK ZEE
Saturday, February 17—23.55
DJ STEAW
ROBERTO CLEMENTI
RED RACK'EM
JAY SHEPHEARD
PEAK
CHARLIE SMOOTH
ALEK S
REBAR
MAI HIROKAWA B2B TONI DEXTOR
ZOLA
ARNO LEMONS
Friday, February 23—23.55
BAIKAL
LOVE OVER ENTROPY - live
MATHIAS SCHOBER
DJ KAOS
ALISON SWING
MICHAL ZIETARA
SADO OPERA'S LOVE RADIO
Saturday, February 24—23.55
DJ ASSAULT
DJ CENTRAL
DJ SPORTS
SOLID BLAKE
GHOST CULTURE
MARLON HOFFSTADT
LOKIER
UTA
NATUREBOY GOLD
PHILIPP SCHULTHEIS