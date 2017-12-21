Berlin's Renate Announces April Lineups

Berlin's Wilde Renate has announced its April lineups, with Mike Dunn, Deep'a & Biri, Alison Swing, and more all set to play. The full lineup and dates can be found below.
Sunday, April 1—23:00: LA MAISON DE LA LUNE
DANA RUH
MAAYAN NIDAM
ELI VERVEINE
FERRO
JANINA
PARALLAX DEEP
GEL ABRIL
PER HAMMAR
ALESSIA CERUTI
EVELINE FINK
BINTO & HENNY
MASHKOV
Friday, April 6—23:55: RENATES HEIMKINDER
MARTIN KLEINERT
KJELL
BURT COBAIN
ĂVEM
ROBIN DECKER
KEN BENOVI
CRIBBERZ
RED ROOMS
MARC FELDMANN
TIMOTEO
ANDREAS RAMOS
JACK JENSON
SWAM:THING
Saturday, April 7—23:55: VOYAGE VOYAGE
T.RAUMSCHMIERE
CLAIRE MORGAN
THEUS MAGO
EARTH TRAX
YOUNGER THAN ME
JOHANNES ALBERT
CURSES
22ROCKETS
CYRANOTAURUS CORTEX
HOLDEN SINCLAIR
FELENE H.
Friday, April 13—23:55: DER WILDE FREITAG
MIKE DUNN
JOHANNA KNUTSSON
MAGDA EL BAYOUMI
DANE
CHARLIE SMOOTH
TOBIAS GULLBERG
GARO
GIZZIE THE FOX
MUTLU
Saturday, April 14—23:55: OBEN UNTEN ÜBERALL
TRUS'ME
TIGER & WOODS
LEIBNI
PEAK & SWIFT
MADMOTORMIQUEL
JONNY NYN
TECTURE
SADO OPERA'S LOVE RADIO
ARNE SPREMBERG
KRICKOW & RITZMANN
Friday, April 20—23:55: SAVOUR THE MOMENT 002
JUJU & JORDASH
UNIT MOEBIUS
GUNNAR HASLAM
ALISON SWING
MARLON HOFFSTADT
GRAMRCY
TIMECOP
LUIGI DI VENERE
VIGERA
CAASUN + GLORIJI
PHILIPP SCHULTHEIS
DJ GIGOLA
Saturday, April 21—23:55: OBEN UNTEN ÜBERALL
MONO JUNK
BNJMN
ROBERT DIETZ
P.LEONE
MUSK
LOYOTO (EVA B & CLé)
HOMEBOY
ELISA ELISA
JONATHAN RAU
SADO OPERA'S LOVE RADIO
Friday, April 27—23:55: HENRIETTE HOUSE
PENDER STREET STEPPERS
LLEWELLYN
JAMIE TILLER
SANDRA MOSH
DELFONIC
SABINE HOFFMANN
PETER INVASION
JENNIFER TOUCH
LEGO
BISOUS D'HAWAII - B'DAY EDITION
Saturday, April 28—23:55: METRO MEETS THESE DAYS
ARGY
POINT G
DEEP’A & BIRI
ECHONOMIST
JOHN DALAGELIS
FAERBER
MAGLIA
PER HAMMAR
MICHAL ZIETARA